fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski po niedzielnym meczu z Mołdawią (1:1) skomplikowała swoja sytuację w kontekście walki o awans na Euro

Zaskakująca opinią w rozmowie z Kanałem Sportowym podzielił się trener Michał Probierz

Selekcjoner Biało-czerwonych wprost wskazał, czego brakuje jego zawodnikom

Kadrowiczom nie brakuje zawziętości, zgrania, waleczności, techniki, a… wzrostu?

Reprezentacja Polski wciąż ma matematyczne szanse na awans bezpośredni na Euro 2024. W każdym razie Biało-czerwoni muszą brać już pod uwagę wariant pesymistyczny związany z grą w barażach o awans na mistrzostwa Europy. Tymczasem ciekawą diagnozą podzielił się opiekun polskiej ekipy.

– Na pewno brakuje wzrostu w tym zespole. To jest istotne, bo przy stałych fragmentach gry, przy bronieniu i w ofensywie, brakuje takiej możliwości, aby był jeden czy drugi wysoki zawodnik. Widać, że w innych zespołach jest co najmniej 2-3 piłkarzy powyżej 190 centymetrów, którzy wchodzą i potrafią stworzyć przewagę w polu karnym – przekonywał selekcjoner Michał Probierz w rozmowie z Mateuszem borkiem w Kanale Sportowym.

Jakich piłkarzy potrzebuje reprezentacja❓



🗣️ Probierz: Brakuje wzrostu w tym zespole. pic.twitter.com/tbvZpsMBBV — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 16, 2023

– Jeśli chodzi o nasze stałe fragmenty, to nie było na nie zbyt wiele czasu. To, co mogliśmy, to wprowadziliśmy, ale brakowało kropki nad “i”. Mamy momenty, że wbiegamy za szybko, że nie ma możliwości, aby oddać strzał, ale to proces, którego nie da się zmienić w jeden dzień – zaznaczył opiekun Biało-czerwonych.

