Poważnie osłabiona zgrupowanie przez kolejnymi meczami w eliminacjach do mistrzostw świata rozpocznie reprezentacja Polski. Z powodu kontuzji w nadchodzących spotkaniach z Albanią, San Marino i Anglią nie wystąpią Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański.

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w zgrupowaniu przed meczami eliminacji mistrzostw świata nie wezmą udziału Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa powołał dodatkowo Jakuba Kamińskiego i Kamila Piątkowskiego

Reprezentację Polski czekają w najbliższym czasie mecze z Albanią, San Marino i Anglią

Zmiany w kadrze. Powołania dla Kamińskiego i Piątkowskiego

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa na początku poniedziałkowej konferencji prasowej nie przekazał dobrych wieści. Portugalski szkoleniowiec potwierdził, że kilku zawodników jest kontuzjowanych i nie będzie mogło wziąć udziału w zgrupowaniu. Już wcześniej z kadry wypadł Mateusz Klich, który uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Teraz dołączyli do niego kolejni – Dawid Kownacki, Kacper Kozłowski, Krzysztof Piątek i Sebastian Szymański.

– Nie chodzi tylko o Klicha, ale również Kacper Kozłowski ma problem z mięśniem. Ponadto kontuzjowany jest także Szymański. Są to zawodnicy, którzy grali, ale mają problem mięśniowy. Staramy się sprawdzić to dokładnie. Jesteśmy w kontakcie z klubami i staramy się podjąć właściwe decyzje, aby uniknąć pogłębienia tych urazów – mówił Paulo Sousa. Jeszcze w trakcie konferencji prasowej Polski Związek Piłki Nożnej opublikował komunikat, w którym poinformował, że piłkarze ci nie zagrają w meczach z Albanią, San Marino i Anglią.

Nie murawie nie pojawi się również Krzysztof Piątek, który nie doszedł jeszcze do siebie po kontuzji. – Jeżeli chodzi o Piątka to liczymy, że będzie z nami na ostatnim zgrupowaniu. Tak jak w przypadku Milika, będziemy na niego czekać w październiku. Taka sama sytuacja jest z Kownackim – dodał.

Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa zdecydował się na powołanie dodatkowo dwóch zawodników. Szansę otrzymają Jakub Kamiński (Lech Poznań) i Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg).

Zieliński zagra z Anglią?

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawi się natomiast Piotr Zieliński, który również zmaga się z urazem mięśniowym. O ile jego występ w meczach z Albanią i San Marino jest raczej wykluczony, to selekcjoner Paulo Sousa ma nadzieję mieć go do swojej dyspozycji na ostatnie spotkanie z Anglią.

– Zieliński dołączy do nas. Rozmawialiśmy już o tym z Napoli na ten temat. W jego przypadku doszło do poważniejszej kontuzji, do tego doszedł obrzęk w okolicy mięśnia. Będzie jednak z nami i w ramach naszych możliwości będziemy starać się mu pomóc i mamy nadzieje, że będzie mógł zagrać w ostatnim meczu z Anglią – powiedział szkoleniowiec.