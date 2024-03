Jakub Piotrowski pojawił się na konferencji prasowej reprezentacji Polski. Piłkarz zdradził, co pomaga mu w zdobywaniu większej liczby goli.

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Jakub Piotrowski to jeden z bohaterów meczu z Estonią

Pomocnik popisał się pięknym golem z dystansu

Na konferencji prasowej reprezentacji Polski wyjawił sekret

Jakub Piotrowski wyjawił, dlaczego zdobywa więcej goli

Jakub Piotrowski w meczu reprezentacji Polski z Estonią popisał się kapitalnym golem z dystansu. Zapewniamy, że nie jest to jednorazowy wybryk pomocnika, bo w Łudogorcu Razgrad, w którym występuje na co dzień, w sezonie 2023/2024 zdobył już 15 goli.

Reprezentant Polski na konferencji prasowej przed meczem z Walią wyjawił, co wprowadził, aby zdobywać więcej goli. Przede wszystkim większą uwagę kładzie na analizę swojej gry.

– Zacząłem częściej być w polu karny, zacząłem częściej uderzać z dystansu i analizować swoje mecze oraz to gdzie mogę wbiegać, jakie przestrzenie mogę atakować i gdzie jest często miejsce na boisku, żeby tę bramkę zdobyć. Przywiązywałem wagę do tej analizy, treningu uderzeń i jest to taki przełomowy sezon dla mnie – ocenił.