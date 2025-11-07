Urban ma swoje powody
Dlaczego Oskar Pietuszewski nadal nie otrzymał powołania do seniorskiej reprezentacji Polski? To pytanie zadają sobie nie tylko kibice, ale także eksperci. Rewelacyjny nastolatek nie znalazł się w grupie zawodników, którzy pojawią się na listopadowym zgrupowaniu. Jan Urban w rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport wytłumaczył swoją decyzję.
– Gdybyśmy chcieli, to powołalibyśmy Oskara Pietuszewskiego, ale wybraliśmy innego młodego zawodnika, Filipa Rózgę. Teraz pewnie rozpocznie się dyskusja: który lepszy? Oskar dobrze gra w Jagiellonii i bardzo się cieszę, ale czy – gdyby wyjechał z Polski – to też grałby tyle, ile Rózga? Nie wiadomo. Niech się spokojnie rozwija, na dziś nie chcemy ruszać go z młodzieżówki. Ostatnio gra bardzo dużo, postawiliśmy na Rózgę – przyznał selekcjoner.
Polska w listopadzie rozegra dwa spotkania w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią w Warszawie (14 listopada), a później z Maltą w Ta’ Quali (17 listopada).