Paweł Andrachiewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Urban ma swoje powody

Dlaczego Oskar Pietuszewski nadal nie otrzymał powołania do seniorskiej reprezentacji Polski? To pytanie zadają sobie nie tylko kibice, ale także eksperci. Rewelacyjny nastolatek nie znalazł się w grupie zawodników, którzy pojawią się na listopadowym zgrupowaniu. Jan Urban w rozmowie z Robertem Błońskim z TVP Sport wytłumaczył swoją decyzję.

– Gdybyśmy chcieli, to powołalibyśmy Oskara Pietuszewskiego, ale wybraliśmy innego młodego zawodnika, Filipa Rózgę. Teraz pewnie rozpocznie się dyskusja: który lepszy? Oskar dobrze gra w Jagiellonii i bardzo się cieszę, ale czy – gdyby wyjechał z Polski – to też grałby tyle, ile Rózga? Nie wiadomo. Niech się spokojnie rozwija, na dziś nie chcemy ruszać go z młodzieżówki. Ostatnio gra bardzo dużo, postawiliśmy na Rózgę – przyznał selekcjoner.

Polska w listopadzie rozegra dwa spotkania w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią w Warszawie (14 listopada), a później z Maltą w Ta’ Quali (17 listopada).