IMAGO / Grzegorz Wajda / SOPA Images Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski

Ta decyzja wzbudziła spore emocje w mediach społecznościowych

Michał Probierz wyjawił powody braku powołania

Michał Probierz wyjawił, dlaczego nie powołał Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik nie otrzymał powołania na listopadowe mecze reprezentacji Polski z Czechami i Łotwą. Decyzja Michała Probierza wzbudziła sporo emocji w mediach. Jedni chwalili odwagę selekcjonera, a drudzy nie potrafili tego zrozumieć.

Na oficjalnej konferencji prasowej selekcjoner Biało-czerwonych wyjawił powody swojej decyzji. Michał Probierz zwrócił uwagę na dobrą dyspozycję innych zawodników.

– Obserwujemy zawodników. Jeżeli chodzi o analizę, a taką analizę podjęliśmy, że po prostu na tych zawodników będziemy stawiać, których teraz mamy. Ja zawsze mówię, to co powiedziałem wcześniej, jak nie było Bednarka, że też nie zamykam mu drogi do kadry. To samo jest do Arka, rozmawiałem z nim. Nie jestem człowiekiem, który robi coś za plecami. Dlatego Arka nie ma, bo są zawodnicy, którzy też grają i którzy też zdobywają bramki – skomentował Probierz brak powołania dla Milika.

