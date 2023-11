Michał Probierz wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Selekcjoner zdradził, kto jest jego pewniakiem do gry w pierwszym składzie.

IMAGO / Mikołaj Barbanell / SOPA Images Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz wziął udział w oficjalnej konferencji prasowej reprezentacji Polski

Polacy w piątek (17 listopada) zagrają z Czechami

W pierwszym składzie można się spodziewać Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny pewniakiem Michała Probierza

Już w piątek (17 listopada) reprezentacja Polski zagra z Czechami w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024. Na oficjalnej konferencji prasowej Michał Probierz zdradził, kto dla niego jest pewnym punktem w pierwszym składzie. Selekcjoner nie ma żadnych wątpliwości co do hierarchii w bramce.

– Wojtek Szczęsny jest numerem jeden i tu się nic nie zmieni. Marcin Bułka jest powołany, ale Bartek Drągowski ma uraz – o sytuacji w bramce.

Jednocześnie Michał Probierz zasugerował, że Marcin Bułka nie jest aż tak pewnym punktem. Ze słów selekcjonera może wynikać, że gdyby Drągowski był zdrowy, to właśnie on dostałby powołanie.

Zobacz również: Probierz odpowiedział dziennikarzom. “Dziwią mnie takie podsumowania”