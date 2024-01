Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Michał Probierz

Santiago Hezze w ostatnim czasie otrzymał polski paszport

Kontakt z Argentyńczykiem nawiązał szef skautingu zagranicznego w PZPN – Michał Chorążyk

Michał Probierz odbył telefoniczną rozmowę z pomocnikiem Olympiakosu Pireus

Michał Probierz rozmawiał z Santiago Hezze

Reprezentacja Polski za dwa miesiące zagra niezwykle ważne baraże o awans do Mistrzostw Europy w Niemczech. Do decydujących spotkań mogą przystąpić z nowym kadrowiczem na pokładzie. Santiago Hezze niedawno odebrał polski paszport, przez co stał się obywatelem naszego kraju. Z tego względu PZPN wykonał pierwsze kroki, aby dowiedzieć się, czy Argentyńczyk jest zainteresowany grą w biało-czerwonych barwach.

Według informacji, do których dotarł portal “WP Sportowe Fakty” selekcjoner naszej reprezentacji Michał Probierz odbył telefoniczną rozmowę z Santiago Hezze. W trakcie konwersacji piłkarz Olympiakosu nie złożył deklaracji o chęci gry z orzełkiem na piersi. Ostateczna decyzja odnośnie ewentualnej gry 22-latka w reprezentacji Polski ma zapaść na przełomie stycznia i lutego. Wtedy obaj panowie spotkają się osobiście w Atenach.

Od tego sezonu Hezze jest piłkarzem Olympiakosu Pireus. Do Grecji trafił prosto z Argentyny, a dokładniej z zespołu Huracan za 4 miliony euro. W bieżących rozgrywkach uzbierał już 16 występów.