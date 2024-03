fot. Imago / Beata Zawadzka / East News Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił ostatnio wyczerpującego wywiadu TVP Sport

Napastnik FC Barcelony wypowiedział się między innymi na temat relacji z Jakubem Błaszczykowskim

Według wielu opinii dwójka była w konflikcie. Bez owijania w bawełnę głos w sprawie zabrał Lewy

Robert Lewandowski: Nie miałem z Kubą nigdy żadnego konfliktu

Robert Lewandowski miał okazję grać w Borussii Dortmund, w której grali również Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Polski tercet w ekipie z Signal Iduna Park wywalczył cztery trofea. Swego czasu dużo w mediach pisano o tym, jakie relacje mieli Lewy i były piłkarz Wisły Kraków. Napastnik broniący dzisiaj barw FC Barcelony zabrał głos na ten temat.

– Zaczęło się od tego, że w jakimś wywiadzie powiedziałem, że Kuba i Łukasz mi nie pomagali. Dajcie mi ten wywiad, ja w ogóle nie pamiętam, żebym coś takiego powiedział. Jeśli powiedziałem, to był to jakiś inny kontekst. Osoby wokół mogły to jednak zinterpretować tak, jak im było wygodniej – mówił Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

– Wiem też, że osoby z mojego otoczenia też tam dały trochę do “ogródka” i domyślam się, że po drugiej stronie było tak samo. Nasza relacja jest wyjątkowa. Łukasz i Kuba pomagali mi, gdy trafiłem do Dortmundu, ale później było mi już głupio ich prosić o wszystko. Zawsze taki byłem. Wiedziałem, że muszę się uczyć języka i samemu załatwiać sprawy – dodał napastnik.

35-latek wprost też powiedział, że nie jest w żadnym konflikcie z Błaszczykowskim. – Odnośnie mnie i Kuby zawsze powtarzałem, że ja nie miałem nigdy z Kubą żadnego konfliktu. Byliśmy młodzi, mieliśmy aspiracje i marzenia, była zazdrość i to wszystko. Nigdy do Kuby nic nie miałem – przekonywał Lewandowski.

Lewy w tym sezonie rozegrał w 37 spotkaniach w barwach Barcy. Zdobył w nich 18 bramek i zaliczył siedem asyst. Błaszczykowski natomiast w czerwcu minionego roku ogłosił zakończenie kariery.