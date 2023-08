Kulesza wraca do afery premiowej. “Dla dobra polskiej piłki, wolałem to wziąć na swoje plecy”

Cezary Kulesza w rozmowie ze Sport.pl wrócił do afery premiowej, która wybuchła po odpadnięciu reprezentacji Polski z mundialu w Katarze. Prezes PZPN "wolał to wziąć na swoje plecy".

IMAGO / Piotr Kucza / Newspix.pl Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Po odpadnięciu reprezentacji Polski z mundialu w Katarze wybuchła afera premiowa

Poszło o podział pieniędzy obiecanych przez premiera Mateusza Morawieckiego

Teraz do całej sytuacji wrócił prezes PZPN, Cezary Kulesza

Cezary Kulesza wrócił do afery premiowej

W ostatnim czasie wokół reprezentacji Polski krążą różne afery. Jedną z najgłośniejszych była ta, która dotyczyła premii za mundial w Katarze. W mediach pojawiło się mnóstwo informacji na temat pieniędzy obiecanych przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ponoć w kadrze wybuchł konflikt o to, kto ile ich dostanie. Teraz do całego zdarzenia w rozmowie ze Sport.pl wrócił Cezary Kulesza, prezes PZPN.

– Dla dobra naszej reprezentacji, wolałem to wziąć na swoje plecy, by kadra mogła normalnie wystartować w turnieju. Jak się już dowiedziałem, to co miałem zrobić? W takiej sytuacji zaciska się zęby i czeka z rozliczeniem na koniec turnieju. I ja to zrobiłem. Nie odnosiłem się, bo rozgrywaliśmy bardzo ważny turniej. To sprawa wyszła i przyćmiła grę na mundialu. Mniej się mówiło o wyjściu z grupy po 36 latach, a więcej o tej właśnie sprawie – skomentował prezes PZPN.