Atalanta pozbędzie się defensora? Może wrócić do Premier League

Ben Godfrey póki co jest głębokim rezerwowym w Atalancie Bergamo. Jak podaje brytyjski dziennik The Sun, 26-letni obrońca może wrócić do Premier League.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Ben Godfrey

Ben Godfrey łączony z Wolverhampton i Nottingham

Ben Godfrey przeprowadził się do Atalanty Bergamo przed sezonem 2024/2025. Włoski klub zapłacił za niego 12 milionów euro, ale były zawodnik Evertonu póki co nie spełnia pokładanych w nim ogromnych oczekiwań. Jak się okazało, 26-letni obrońca nie zyskał zaufania u Gian Piero Gasperiniego, który w formacji defensywnej woli stawiać na innych piłkarzy. Bilans angielskiego stopera w trwającej kampanii to tylko 4 spotkania, w których defensor spędził na boisku zaledwie 67 minut, jeśli zsumujemy wszystkie wejścia z ławki.

Zatem niewykluczone, że pobyt dwukrotnego reprezentanta Anglii we Włoszech szybko dobiegnie końca. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Bena Godfreya ujawnił dziennik “The Sun”. Zdaniem wspomnianej gazety urodzony w 1998 roku obrońca może w najbliższym czasie wrócić na Wyspy Brytyjskie. Sytuację 26-latka monitorują bowiem dwie drużyny z Premier League – Wolverhampton Wanderers oraz Nottingham Forest.

Piłkarz jamajskiego pochodzenia jest wychowaniem York City, następnie przywdziewał koszulki Norwich City oraz Shrewsbury Town, by w 2020 roku przenieść się do Evertonu. To właśnie w ekipie The Toffees wciąż perspektywiczny stoper zebrał największe doświadczenie na murawach angielskiej ekstraklasy. Dotychczasowe statystyki Bena Godfreya w Premier League to 112 meczów, podczas których udało mu się zaliczyć 3 asysty.

Kontrakt defensora z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2029 roku.