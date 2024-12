Inter monitoruje sytuację zdolnego pomocnika. Atrakcyjna klauzula

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Rocco Reitz

Rocco Reitz na radarze Interu Mediolan

Inter Mediolan został mistrzem Serie A w sezonie 2023/2024 i marzy, żeby obronić tytuł w kampanii 2024/2025. Dlatego włodarze włoskiego klubu mogą ruszyć na rynek w najbliższych okienkach transferowych. Niewykluczone, że działacze Nerazzurrich wybiorą się na zakupy do Niemiec. Jak ujawniła w niedzielny poranek stacja telewizyjna “Sky Sports”, uwagę Interu Mediolan przykuł pomocnik Borussii Monchengladbach, Rocco Reitz.

22-latek jest łakomym kąskiem, ponieważ jego klauzula odstępnego wynosi 20 milionów euro. Jednak tutaj warto podkreślić, że wejdzie ona w życie dopiero w 2026 roku. Gdyby mistrz Włoch chciał sprowadzić środkowego pomocnika wcześniej, to zapewne musiałby wyłożyć na stół większą kwotę. Inter Mediolan nie jest jedynym klubem, który monitoruje sytuację Rocco Reitza. Chrapkę na pozyskanie Niemca ma także Brighton & Hove Albion.

Mierzący 176 centymetrów zawodnik trafił do akademii Borussii Monchengladbach w 2009 roku. Młodzieniec w lipcu 2020 roku dołączył do pierwszej drużyny Źrebaków, a w międzyczasie był dwukrotnie wypożyczany do belgijskiego zespołu, VV St. Truiden. Rocco Reitz na boiskach Bundesligi rozegrał łącznie 51 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 5 asyst. Kontrakt reprezentanta Niemiec z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.

Borussia Monchengladbach zajmuje aktualnie 10. miejsce w tabeli niemieckiej ekstraklasy.