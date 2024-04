SOPA Images / Alamy Na zdjęciu:

Nicola Zalewski na wylocie z klubu?

Nicola Zalewski nie może liczyć na łaskawe spojrzenie ze strony Daniele De Rossiego. Włoski szkoleniowiec, który objął AS Romę już jakiś czas temu po Jose Mourinho raczej pomija reprezentanta Polski przy ustalaniu wyjściowego składu swojego zespołu. Wystarczy powiedzieć, że 22-letni wahadłowy w tym sezonie rozegrał 29 spotkań, ale w Serie A ma ich tylko 19, a w dodatku jego liczba możliwego czasu spędzonego na boisku wynosi tylko 25 procent.

To powoduje, że w klubie z Wiecznego Miasta coraz częściej zastanawiają się nad przyszłością Polaka, który z Romą związany jest od wielu lat, bowiem jest jej wychowankiem. Niemniej jeśli chce nadal się rozwijać musi szukać szansy na regularną grę w podstawowym składzie. Włoskie media od jakiegoś już czasu spekulowały, że “Giallorossi” będą chcieli pozbyć się naszego wahadłowego i mógłby on trafić do słabszej ekipy. Teraz Piotr Czachowski z “Eleven Sports” przekazał na łamach “Przeglądu Sportowego”, że AS Roma za Nicolę Zalewskiego oczekuje zaledwie 15 milionów euro.

– Trzeba pomyśleć, czy Nicola Zalewski może trafić do Fiorentiny, Torino lub innego włoskiego zespołu. Roma chce za niego 15 mln euro, ewentualnie w grę może wchodzić również wypożyczenie – powiedział ekspert i komentator Serie A.

Serwis “Transfermarkt” wycenia wciąż młodego piłkarza na 12 milionów euro. Z pewnością jednak umowa, która wygasa wraz z końcem następnego sezonu może tę kwotę jeszcze zmniejszyć.

