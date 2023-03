Fernando Santos z problemem, kolejny zawodnik z kontuzją

Reprezentacja Polski jest w trakcie przygotowań do meczów eliminacji mistrzostw Europy z Czechami i Albanią. Tymczasem kłopoty nie omijają Biało-czerwonych. Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał, że z kontuzją na zgrupowaniu pojawił się Kacper Kozłowski.

Kacper Kozłowski jest kolejnym zawodnikiem na kadrze z kłopotami zdrowotnymi

Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał, e zawodnik nie wziął udziału w poniedziałkowym treningu

Piłkarz ma pracować pod okiem fizjoterapeutów

Kozłowski zaniepokoił selekcjonera

Reprezentacja Polski w piątek rozegra pierwsze spotkanie w ramach walki o awans dna Euro 2024. Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami. Tymczasem pojawiły się kolejne niepokojące wieści dotyczące kontuzji jednego z graczy.

Dziennikarz Sebastian Staszewski przekazał, że z urazem na zgrupowania pojawił się Kacper Kozłowski.

“Kolejny kłopot Fernando Santosa. Tym razem to kontuzja Kacpra Kozłowskiego. 19-latek przyleciał na kadrę z drobnym urazem, który wykluczył go z wczorajszego treningu (i ma wykluczyć z dzisiejszego). Na razie piłkarz ma zostać na zgrupowaniu, by popracować z fizjo” – napisał dziennikarz Interia Sport na Twitterze.

🆕Kolejny kłopot Fernando Santosa. Tym razem to kontuzja Kacpra Kozłowskiego. 19-latek przyleciał na kadrę z drobnym urazem, który wykluczył go z wczorajszego treningu (i ma wykluczyć z dzisiejszego). Na razie piłkarz ma zostać na zgrupowaniu by popracować z fizjo. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) March 21, 2023

Kozłowski jak dotąd rozegrał sześć meczów w reprezentacji Polski. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w marcu 2021 roku.

