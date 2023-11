Fernando Santos pojawił się w Polsce. Zaskakująca wizyta

Fernando Santos na początku listopada przyjechał do Polski, gdzie wizytował w restauracji kucharza kadry Tomasza Leśniaka - informuje portal Sport.pl.

fot. Imago/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos na początku listopada pojawił się w Polsce

Odwiedził Kraków, gdzie swoją restaurację ma kucharz kadry Tomasz Leśniak

We wrześniu PZPN zwolnił Santosa, który nie poradził sobie w roli selekcjonera

Santos znów w Polsce

Fernando Santos nie zaliczy przygody z reprezentacją Polski do udanych. Doświadczony trener na początku 2023 roku niespodziewanie został selekcjonerem Biało-Czerwonych. Kibice oczekiwali wiele po jego kadencji, lecz szybko się rozczarowali. Zapowiedzi nie miały żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, a wyniki pozostawiały wiele do życzenia. Porażki z Albanią, Mołdawią i Czechami w eliminacjach przelały czarę goryczy. We wrześniu Portugalczyk został zwolniony, a w jego miejsce na ławce trenerskiej pojawił się Michał Probierz.

Po rozstaniu z kadrą Santos publicznie nie wypowiada się na jej temat. Medialny słuch po nim zaginął, natomiast portal Sport.pl dotarł do bardzo ciekawych informacji. Na początku listopada Portugalczyk zjawił się w Polsce, gdzie odwiedził restaurację kucharza kadry Tomasza Leśniaka.

– Trener Santos rzeczywiście odwiedził niedawno mój lokal Bistro Bene w Krakowie. Trochę mnie to zaskoczyło, to była spontaniczna wizyta. Obsługa przekazała mi, że jest gość z zagranicy, który chciałby zamienić ze mną słowo. Tym kimś był właśnie Santos. Przywitaliśmy się, porozmawialiśmy z dziesięć minut, trener przy okazji podziękował za współpracę na zgrupowaniach – przyznał Leśniak.

Przy okazji wizyty Santos spotkał się z Grzegorzem Mielcarskim, z którym współpracował za czasów reprezentacji Polski.

