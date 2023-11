fot. Imago/Wanderson Oliveira Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo i Leo Messi starli się podczas meczu Brazylia – Argentyna

Na skrzydłowego Realu Madryt spadła fala krytyki i wyzwisk

Został on zaatakowany na tle rasistowskim

Rodrygo broni swojego imienia

W trakcie listopadowych zmagań reprezentacyjnych w Ameryce Południowej doszło do hitowej rywalizacji pomiędzy Brazylią i Argentyną. Spotkanie to obfitowało w liczne kontrowersje, a jedną z nich było słowne starcie pomiędzy Rodrygo a Leo Messim. Media później ujawniły, że piłkarz Realu Madryt nazwał swoich rywali tchórzami, na co Messi odpowiedział, że są mistrzami świata.

Cała sytuacja została rozdmuchana w mediach społecznościowych przez rozżalonych kibiców Realu Madryt i FC Barcelony. Pod postami Rodrygo nie brakowało wyzwisk na tle rasistowskim, uznając go winnym zaistniałych zdarzeń. Skrzydłowy Królewskich postanowił na nie odpowiedzieć i wystosował oficjalne oświadczenie.

“Rasiści zawsze będą aktywni. Moje profile społecznościowe zostały zaatakowane przez wyzwiska i całą tę głupotę. Każdy może to zobaczyć! Jeśli nie będziemy robić tego, czego chcą, jeśli nie będziemy zachowywać się tak, jak uważają, że powinniśmy, jeśli założymy coś, co ich zaboli, jeśli nie opuścimy rąk, gdy jesteśmy atakowani czy jeśli zajmujemy miejsca, które według nich należą tylko do nich, to rasiści działają poprzez te przestępcze zachowanie. To ich pech. My nie przestaniemy!” – napisał Rodrygo.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

Z rasizmem na hiszpańskich stadionach regularnie walczy Vinicius Junior. Teraz dołączył do niego drużynowy kolega, który także pragnie rozwiązać ten problem.

Zobacz również: Barcelona podjęła decyzję. Konkurent dla Lewandowskiego od stycznia