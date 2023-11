PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Dariusz Dziekanowski mocno krytykuje selekcjonera reprezentacji Polski

Wytyka mu, że powołania sa niezrozumiałe dla kibiców

Według niego nie wszystkie pomysły nowego trenera “Biało-czerwonych” były dobre

Mocne zarzuty w strone Michała Probierza

Michał Probierz prowadził naszą reprezentację dopiero w dwóch meczach. Choć jeszcze w roli selekcjonera drużyny narodowej nie przegrał, to zebrał już wiele słów krytyki. Ostatnio do grona osób, które wyraziły swoje niezadowolenie z poczynań 51-letniego trenera, dołączył Dariusz Dziekanowski. Były reprezentant naszego kraju w rozmowie z Polsat Sport zarzucił obecnemu opiekunowi “Biało-czerwonych”, że powołania, jakich dokonuje, są nierozumiałe dla kibiców. Co więcej, były członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski uważa, że powołanie Patryka Pedy było deprecjonowaniem kadry narodowej.

– “Różnica między młodzieżówką a piłką seniorską jest kolosalna! Apeluję do selekcjonera, aby jego powołania były zrozumiałe dla kibiców” – mówił Dziekanowski.

– “Przeanalizujmy jednak sytuację racjonalnie: Patryk Peda gra w trzeciej lidze włoskiej. Czy 40 trenerów z Serie A i B się pomyliło, nie biorąc go do swego klubu? Nie można robić takich rzeczy, jak posiłkowanie się trzecioligowcami, bo deprecjonujemy w ten sposób reprezentację Polski” – podkreślił.