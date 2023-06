fot. Imago / Łukasza Grochala / CYFRASPORT Na zdjęciu: Grzegorz Mielcarski i Fernando Santos

Reprezentacja Polski pod wodzą Fernando Santosa nie rozpieszcza swoją grą

W audycji Prawdy Futbolu na temat Grzegorza Mielcarskiego wypowiedział się Zbigniew Boniek

Były prezes PZPN oczekuje komentarza od członka sztabu szkoleniowego Biało-czerwonych

Boniek uderzył w Mielcarskiego

Reprezentacja Polski ma za sobą haniebny występ z Mołdawią. Biało-czerwoni po porażce ze 171. ekipą w rankigu FIFA zajmują dopiero czwarte miejsce w grupie E eliminacji do mistrzostw Europy. Tym samym cały czas krytyczne słowa kierowane są w kierunku przedstawicieli polskiej drużyny. Oberwało się ostatnio także Grzegorzowi Mielcarskiemu w Prawdzie Futbolu prowadzonej przez dziennikarza Romana Kołtonia.

– Chciałbym usłyszeć głos na przykład Grzegorza Mielcarskiego. Po co poszedł do kadry? Aby w wolnych momentach… Jak jest jego rola? – mówił wyraźnie zniesmaczony Boniek.

– Czasami nas grillował, przez 15 lat był wielkim opinionistą, zresztą bardzo dobrym, rozsądnym, inteligentnym. To inteligentny chłopak w CANAL+ i tak dalej… Jak był Brzęczek, a potem Brzęczka zwolniono (…) to miał wiele do powiedzenia – kontynuował były prezes PZPN.

– Jak ma trochę odwagi, to chciałbym usłyszeć, co ma do powiedzenia. Po co tam jest?! Żeby usiadł z trenerem na kawie i żeby sobie po portugalsku porozmawiali?! – zakończył prowokacyjnie Boniek.

Czytaj więcej: Zbigniew Boniek nie zostawił suchej nitki. “Totalna kompromitacja”