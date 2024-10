Stokowiec na radarze zagranicznego klubu. Zdradził, o jaką ligę chodzi

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piotr Stokowiec

Klub z ligi cypryjskiej pytał o Piotra Stokowca

Piotr Stokowiec to bardzo dobrze znana postać w polskim futbolu. 52-latek urodzony w Kielcach ma swoim CV kilka klubów w PKO BP Ekstraklasie. W roli szkoleniowca pracował m.in. w Polonii Warszawa, Lechii Gdańsk, Zagłębiu Lubin czy ŁKS-ie Łódź.

Największe sukcesy święcił w Trójmieście, gdzie w latach 2018-2021 odpowiadał za wyniki Lechii Gdańsk. Z klubem znad morza sięgnął po Puchar oraz Superpuchar Polski. Ostatnim miejscem pracy Stokowca był ŁKS Łódź, gdzie na stanowisku trenera spędził nieco ponad 4 miesiące. Od momentu zwolnienia w lutym 2024 roku nie zdecydował się na podjęcie nowego wyzwania.

Okazuje się, że na brak ofert Piotr Stokowiec nie może narzekać. W przeszłości 52-latek był łączony z klubem z Gruzji. Z kolei niedawno jego agent otrzymał zapytanie od jednej z drużyn w lidze cypryjskiej, o czym poinformował w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

– Wczoraj rozmawiałem z menadżerem z Izraela, który otrzymał zapytania. Nie chcę zdradzać szczegółów, ale mówimy o lidze cypryjskiej. Nie wiem, jak bardzo to było poważne, nie wiem, jak mam panu odpowiedzieć. Nie wiem, czy byłem kandydatem, czy nie byłem, czy to było jedno z wielu CV. Trudno nam się przebić. Nie chcę włączać się do chóru, że jesteśmy niedoceniani, bo pracujemy nad tym. Życie weryfikuje. Na pewno nie mamy kompleksów, nie mamy takich barier jak były kiedyś, że nie damy sobie rady – powiedział Piotr Stokowiec w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Staż w Urawie Red Diamonds

Stokowiec zdradził również, że w najbliższej przyszłości poleci do Japonii. Trener otrzymał zaproszenie na staż do Urawy Red Diamonds. W klubie pracuje dwóch polskich szkoleniowców, czyli Maciej Skorża i Rafał Janas.

– Póki co bardziej pewne jest to, że pojadę do Urawy Red Diamonds na staż. Mam zaproszenie od Macieja Skorży i Rafała Janasa, także być może się to ziści – dodał były trener m.in. ŁKS-u Łódź.