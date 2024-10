Barcelona obserwuje gwiazdę Milanu. Czekają na odpowiedni moment

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Leao ponownie łączony z FC Barceloną, Blaugrana czeka na okazję

FC Barcelona w letnim oknie transferowym próbowała sfinalizować transfer Nico Williamsa. Gdy okazało się, że transakcja nie dojdzie do skutku, Duma Katalonii pytała o inną wielką gwiazdę. Alternatywą dla reprezentanta Hiszpanii miał być Rafael Leao z AC Milanu.

Ostatecznie ze względu na zbyt wygórowane oczekiwania finansowe transfer Leao do Barcelony nie doszedł do skutku. Niemniej jednak Deco wciąż szuka lewonożnego skrzydłowego, który wzmocni zespół Hansiego Flicka. Co więcej, Portugalczyk ponownie jest jednym z kandydatów, któremu Blaugrana uważnie się przygląda w kontekście przyszłego lata.

Nadzieje na przeprowadzenie dużego transferu daje Barcelonie trudna sytuacja Rafaela Leao w Milanie. Według dziennika Sport piłkarz nie ma zbyt dobrych relacji z obecnym trenerem mediolańczyków – Paulo Fonseką. Co więcej, według hiszpańskiego źródła piłkarz zaczyna być coraz bardziej zmęczony aktualną sytuacją. Z tego powodu Barcelona bacznie obserwuje rozwój wydarzeń i czeka na odpowiednią okazję, aż 25-latek trafi na rynek za uczciwą cenę.

W potencjalną transakcję z udziałem Rafaela Leao może włączyć się Jorge Mendes, czyli jeden z największych agentów w futbolu. Choć nie reprezentuje on zawodnika AC Milanu, to według hiszpańskiego Sportu ma duży wpływ na karierę piłkarza. Ponadto żyję w dobrych relacjach z Barceloną, co może ułatwić ewentualne negocjacje.

Fanem pomysłu sprowadzenia Leao do Barcelony wydają się być Deco oraz Hansi Flick. Obaj uważają go za wyróżniającego się zawodnika. W tym sezonie w barwach Milanu rozegrał 11 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył cztery asysty.