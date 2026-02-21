Wielki wieczór Ronaldo. Kolejne gole i ważny wynik [WIDEO]

23:15, 21. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Cristiano Ronaldo nie zwalnia tempa. Reprezentant Portugalii znowu wpisał się na listę strzelców i poprowadził Al-Nassr do zwycięstwa.

Cristiano Ronaldo
Power Sport Images Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo nie zawiódł. Al-Nassr rusza po mistrzostwo

Koniec protestu i gol w pierwszy meczu po powrocie do gry – tak Cristiano Ronaldo zaprezentował się w starciu z Al-Fateh. W kolejnym spotkaniu Al-Nassr czekał pojedynek z Al-Hazem. Reprezentant Portugalii oczywiście znalazł się w podstawowym składzie na to starcie.

Już w 13. minucie Ronaldo skorzystał z dogrania Kingsleya Comana i pokonał Ibrahima Zaieda. Siedemnaście minut później gospodarze prowadzili 2:0. Tym razem do siatki trafił Coman, któremu asystował Joao Felix.

Po zmianie stron ekipa z Rijadu nie osiadła na laurach. W 77. minucie na listę strzelców wpisał się Angelo, a po kilkudziesięciu sekundach z dubletu cieszył się Ronaldo. Gwiazdor Saudi Pro League ma już na koncie 20 goli w lidze i 964 trafień w karierze.

Dla Al-Nassr było to ósme zwycięstwo z rzędu w SPL. Podopieczni Jorge Jesusa z dorobkiem 55 punktów przewodzą krajowej stawce. To także, a może nawet przede wszystkim efekt „wpadki” Al-Hilal. Ekipa Karima Benzemy tylko zremisowała z Al-Ittihad i do lidera traci jedno oczko.

Al-Nassr – Al-Hazem 4:0 (2:0)

Ronaldo 13′, 79′, Coman 30′, Angelo 77′

