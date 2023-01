Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo został zaprezentowany w Al-Nassr. Portugalczyk zabrał głos na temat swojego lukratywnego kontraktu oraz wyboru nowego klubu.

Nowy klub Cristiano Ronaldo to Al-Nassr

Portugalczyk ma za sobą prezentację w arabskim zespole

37-latek zamierza pobijać rekordy w nowej lidze

Ronaldo stawia wysoko poprzeczkę

Od momentu, gdy Cristiano Ronaldo opuścił Manchester United, minął ponad miesiąc. Mimo tego agent Portugalczyka nie znalazł dla 37-latka pracodawcy na Starym Kontynencie. Napastnik opuścił zatem Europę na rzecz dołączenia do Al-Nassr w Arabii Saudyjskiej. Ronaldo podpisał kontrakt do 2025 roku, z rocznymi zarobkami na poziomie 200 milionów euro. Piłkarz został już zaprezentowany. Z tej okazji odniósł się do kilku kwestii.

– Moja gra w Europie dobiegła końca. Grałem w największych klubach. Próbowały mnie sprowadzić kluby z Portugalii, Europy, Brazylii, czy USA. Wiem, czego chcę. Wiem, czego nie chcę. Chcę pomóc Al-Nassr. Chcę zmienić perspektywę wielu ludzi – rzekł portugalski snajper, który nie zamierza spocząć na laurach w nowym klubie.

Last ball for a special kid 💛 pic.twitter.com/L5uQH4aubo — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

– Piłka nożna ewoluuje. Przeprowadzka na Bliski Wschód nie jest końcem mojej kariery. Jestem szczęśliwy, że tu trafiłem. Liga jest trudna, oglądałem wiele meczów. Chcę pobić kilka rekordów – zadeklarował 37-latek, który skomentował też swoje ogromne zarobki. – To wyjątkowy kontrakt, ponieważ jestem wyjątkowym graczem. To nie jest dla mnie koniec. Liga w Arabii Saudyjskiej jest bardzo konkurencyjna, ale wiem, że ludzi jeszcze tego nie wiedzą – przyznał Ronaldo na prezentacji z okazji dołączenia do Al-Nassr.

