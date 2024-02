IMAGO / JACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Damian Szymański

Damian Szymański znalazł się na celowniku kliku klubów z Turcji

Pomocnik aktualnie jest graczem AEK-u Ateny

Liga turecka w ostatnim czasie stała się atrakcyjna dla wielu Polaków

Kolejny Polak w Turcji?

Damian Szymański to jeden z tych piłkarzy, którzy rok 2023 mogą zaliczyć do udanych. 28-letni defensywny pomocnik, który na co dzień występuje w Grecji, a konkretnie w AEK-u Ateny zebrał swojej minuty w reprezentacji Polski oraz w europejskich pucharach. Całkiem dobre recenzje, które otrzymał pozwalają mu myśleć nad przenosinami do mocniejszej ligi i klubu. Szczególnie, że wchodzi w ostatni okres w karierze na taki ruch.

Być może nowym zespołem Polaka będzie któryś z klubów ligi tureckiej. Szymański znalazł się bowiem na radarach kilku tamtejszych zespołów, o czym informuje na platformie “X” dziennikarz Reşat Can Özbudak. Z pewnością pomogła w tym ostatnio dobra passa naszych rodaków grających nad Bosforem. Przez cały sezon kapitalnie spisuje się tam Sebastian Szymański, a w ostatnim czasie dołączył do niego Krzysztof Piątek.

Czytaj więcej: Moder zdecydował o przyszłości. “Rozpoczęły się rozmowy” w kluczowej sprawie