Wychowała go Barcelona. Trafi na zaplecze Serie A?

Keita Balde wychował się w Barcelonie. Jednak w dorosłej drużynie Blaugrany nigdy nie zagrał. Jako nastolatek trafił do Lazio, które po czterech latach z ogromnym zyskiem sprzedało go do Monaco. Ekipa z Księstwa zapłaciła za niego aż 30 milionów euro i już po roku… za pięć milionów wypożyczyła do Interu. Po jednym sezonie spędzonym w Mediolanie Senegalczyk wrócił do Rzymu.

Na Stadio Olimpico spędził tylko sezon i został wypożyczony do Sampdorii, a w sierpniu 2021 roku definitywnie przeniósł się do Caglari. Tam nie zabawił zbyt długi i po roku odszedł do Spartaka Moskwa. W stolicy Rosji wytrzymał sezon. Wypożyczono go do Espanyolu, a po powrocie z Hiszpanii stał się wolnym zawodnikiem.

Teraz Keita Balde chce się odbudować i planuje zrobić to we Włoszech. 29-latek obecnie rozmawia z… Juve Stabia, zdradził Nicolo Schira. To ekipa z Serie B, której patronackim klubem jest Juventus. Drużyna z Castellammare di Stabia w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki grupy C Serie C i awansowała na zaplecze włoskiej elity.

