Widzew Łódź – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (27.07.2024)

Widzew Łódź – Lech Poznań: przewidywania

2. kolejka PKO Ekstraklasy w sezonie 2024/25 wchodzi na coraz większe obroty. Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań drugiego weekendu z naszą ligą jest starcie Widzewa Łódź z Lechem Poznań. Obie te drużyny potrafią i lubią grać ofensywny futbol, do tego stadion w Łodzi, który zawsze jest wypełniony do ostatniego krzesełka i wieczorowa pora. To wszystko zapowiada, że powinniśmy być świadkami bardzo dobrego meczu. Choć przyznać trzeba, że mimo wszystko to ekipa gości jest minimalnych, ale jednak, faworytem rywalizacji. Dlatego też mój typ na ten mecz: zwycięstwo gości – Lecha Poznań.

Widzew Łódź – Lech Poznań: ostatnie wyniki

Przed tygodniem obie ekipy zapunktowały. Różnica polega jednak na tym, że zespół trenera Daniela Myśliwca w poniedziałkowym, ostatnim starciu 1. kolejki zainkasował tylko jeden punkt po trudnym i zaciętym meczu ze Stalą Mielec, która na własnym stadionie wysoko postawiła poprzeczkę. Z kolei Lech pewnie na Bułgarskiej rozprawił się z mocnym Górnikiem Zabrze 2:0. Tym samym można domniemywać, że w nieco lepszej formie na starcie rozgrywek 2024/25 są gracze Nielsa Frederiksena, choć jedno spotkanie to zbyt mało, aby wyciągać większe wnioski.

Widzew Łódź – Lech Poznań: historia

W ostatnich latach zespoły te mierzyły się ze sobą dość często, szczególnie zawdzięczać to można ekipie Widzewa Łódź, która wróciła przed dwoma sezonami do elity po latach tułaczki po niższych ligach. Do tej pory po reaktywacji czterokrotnie dochodziło do potyczki pomiędzy łodzianami, a zespołem Lecha. Co ciekawe, w pierwszym sezonie dwukrotnie wygrywali gracze Kolejorza, którzy najpierw 2:0 u siebie, a potem 2:1 na wyjeździe pokonali beniaminka. Z kolei w minionych rozgrywkach raz padł remis, a w pierwszej jesiennej rywalizacji lepsi byli Widzewiacy.

Widzew Łódź – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego. Według analiz wszystkich graczy na rynku, spotkanie to ma wyraźnego faworyta i jest nim ekipa gości. Kursy na zwycięstwo Lecha Poznań oscylują w okolicach 2.00. Z kolei grając na wygraną Widzewa, stawiamy w granicach 3.50-3.60. Remis wyceniany jest podobnie, na mniej więcej 3.60 lub 3.70.

Widzew Łódź – Lech Poznań: kto wygra?

Widzew Łódź – Lech Poznań: przewidywane składy

Widzew Łódź – Lech Poznań: transmisja

Spotkanie drugiej kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Widzew Łódź podejmie Lecha Poznań będzie można obejrzeć w telewizji oraz w internecie. Mecz zacznie się o godzinie 20:15. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość obejrzenia tej rywalizacji w usłudze Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy wykupić abonament w kwocie 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące. Później kwota pakietu wyniesie 54 zł za miesiąc

