Donyell Malen na radarze Liverpoolu i Arsenalu, klauzula wynosi 40 milionów euro

Zarówno Liverpool, jak i Arsenal ze spokojem przyglądają się innym klubom, jak przeprowadzają wielkie transfery. Póki co oba kluby nie zdecydowały się na żadne ruchy na rynku transferowym. Jednak brak aktywnego udziału w letnim okienku nie oznacza, że bierna postawa The Reds i The Gunners wciąż będzie kontynuowana. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że wspomniane drużyny obserwują tego samego gracza. Jak przekazała portal caughtoffside.com do jednego z gigantów Premier League może trafić Donyell Malen.

Holenderski skrzydłowy aktualnie występuje w Borussii Dortmund, gdzie ma za sobą świetny sezon. 25-latek ponownie udowodnił, że może być jednym z liderów zespołu, co udowadniają jego statystyki. We wszystkich rozgrywkach wystąpił w 38 meczach, w których zdobył 15 bramek i zanotował 5 asyst.

Wysoka dyspozycja reprezentanta Holandii przykuła uwagę czołowych klubów w Premier League. Szczególną uwagę na piłkarzu skupia Liverpool oraz Arsenal. Sam piłkarz wydaje się zainteresowany grą w Anglii, a szczególnie powrotem do Kanonierów. W Londynie spędził bowiem dwa lata 2015-2017 na początku swojej kariery, gdy był zawodnikiem młodzieżowych drużyn Arsenalu.

Problem stanowi jednak suma odstępnego zapisana w kontrakcie Mallena. Borussia Dortmund zabezpieczyła się na wypadek utraty piłkarza, zapisując w umowie klauzulę odejścia w wysokości 40 milionów euro. Póki co nie wiadomo czy Liverpool bądź Arsenal będą w stanie dorównać finansowo do wymagań BvB. Pewne jest jednak, że oba kluby szukają wzmocnień na skrzydłach, a Malen wydaje się być konkretną opcją do uzupełnienia składu w przyszłym sezonie.