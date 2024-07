Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Zmiennik Roberta Lewandowskiego przymierzany do Al-Hilal

Vitor Roque koszulkę Barcelony przywdziewa od stycznia 2024 roku, gdy przeprowadził się na Camp Nou za 40 milionów euro z Athletico Paranaense. Niewykluczone, że przygoda brazylijskiego napastnika w stolicy Katalonii zakończy się po zaledwie kilku miesiącach. Blaugrana nie wyklucza bowiem sprzedaży dziewiętnastolatka.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości jednokrotnego reprezentanta Canarinhos przekazał Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza Vitor Roque może wylądować w… Arabii Saudyjskiej.

Perspektywiczny snajper wzbudził zainteresowanie tamtejszego Al-Hilal – podaje ceniony żurnalista. Co więcej, zdolny Brazylijczyk znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń saudyjskiego giganta.

Jak wcześniej wspomniano, FC Barcelona rozważa sprzedaż swojego zawodnika, ponieważ szuka funduszów na sfinalizowanie transferów Nico Williamsa oraz Daniego Olmo. Spieniężenie Vitora Roque mogłoby znacznie ułatwić wicemistrzowi Hiszpanii sfinansowanie wspomnianych transakcji.

Ostateczna decyzja co do przyszłości będzie jednak należała do samego piłkarza, który w Al-Hilal szatnię dzieliłby m.in. z Neymarem.

Bilans 19-letniego atakującego w Barcelonie to 16 meczów oraz 2 bramki. Vitor Roque dotychczas pełnił rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego i niewiele wskazuje na to, żeby jego pozycja w zespole ze stolicy Katalonii miała ulec zmianie.