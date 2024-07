Real Madryt planuje pozyskać nowego środkowego obrońcę. Portal Khel Now stworzył listę pięciu najlepszych kandydatów.

Źródło: Khel Now

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Kryzys na środku obrony w Realu Madryt

Carlo Ancelotti aktualnie ma do dyspozycji tylko trzech środkowych obrońców. Teoretycznie czwartą opcją na sezon 2024/2025 jest David Alaba, ale wciąż nieznana jest data powrotu do zdrowia Austriaka. Nie da się ukryć, że jest to dość ograniczone pole manewru, które w obliczu kolejnych urazów może przysporzyć wielu problemów.

Kandydatem Królewskich przez długi czas był Leny Yoro z Lille, ale pragmatyczne podejście Florentino Pereza tym razem okazało się zgubne. Real Madryt chciał przeprowadzić transfer najniższym możliwym kosztem, a tymczasem do gry wszedł Manchester United. Czerwone Diabły wyłożyły ponad 60 milionów euro i przekonały Francuza do przenosin na Old Trafford.

Real szuka innego kandydata. Pięć gwiazd na liście

Real Madryt oczywiście nie ma zamiaru się zatrzymywać i nadal analizuje dostępne scenariusze. Los Blancos zapewne jeszcze w tym oknie spróbują dokonać wielkiego transferu na środek obrony.

Serwis Khel Now stworzył listę pięciu kandydatów, którzy nadawaliby się do składu Carlo Ancelottiego. W zestawieniu uwzględniono poniższe nazwiska:

William Saliba (Arsenal)

Goncalo Inacio (Sporting CP)

Alessandro Bastoni (Inter)

Marc Guehi (Crystal Palace)

Antonio Silva (Benfica)

Na liście nie znalazło się miejsca dla dwóch piłkarzy. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Królewscy byli łączeni z pozyskaniem Aymerica Laporte’a oraz Matsa Hummelsa.

