Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Ryan Sessegnon

Tottenham “oddaje” obrońcę do Fulham

Tottenham w 2019 roku pozyskał wielki talent. Ryan Sessegnon został sprowadzony z Fulham i kosztował Spurs 27 milionów euro. Ostatecznie młodzieżowy reprezentant Anglii rozegrał w szeregach stołecznej ekipy tylko 57 spotkań. W październiku 2020 roku trafił na roczne wypożyczenie do Hoffenheim, gzie zanotował 29 meczów.

Po pięciu latach od przeprowadzki do Tottenhamu Sessegnon wraca do Fulham. The Cottagers pozyskali go jako wolnego zawodnika, ponieważ kontakt 24-latka ze Spurs wygasł 30 czerwca 2024 roku. Tym samym boczny obrońca wrócił do klubu, w którym się wychował. I klubu, który zarobił na nim poważną kwotę.

Jego dorobek w Fulham zatrzymał się na 120 występach, 25 bramkach i 18 asystach. Sessegnon podpisał dwuletni kontrakt ze swoją macierzystą ekipą i pomoże jej w walce o jak najlepszą lokatę w Premier League.