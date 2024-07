Lech sprzedał wychowanka. Transfer do Serie A

Lech Poznań oficjalnie potwierdził sprzedaż swojego wychowanka. Filip Marchwiński po rozegraniu 166 meczów w barwach Kolejorza przenosi się do Serie A. To transfer definitywny.

Łukasz Laskowski / PressFocus Na zdjęciu: Piast Gliwice - Lech Poznań: Filip Marchwiński

Lech potwierdza transfer Marchwińskiego. Kierunek: Serie A

O tym transferze mówiło się już od dłuższego czasu. Filip Marchwiński w tym okienku miał zmienić klubowe barwy i opuścić macierzystą drużynę. Lech Poznań liczył na solidną sprzedaż. Solidną jak na obecny status 23-latka i zaledwie rok ważnej umowy. Kolejorz był świadomy, że kwota, jaką zarobi na swoim wychowanku, niemal na pewno nie przekroczy pięciu milionów euro.

Chociaż Marchwińskim interesował się Anderlecht i wydawało się, że ofensywny pomocnik przeniesie się do Belgii, jego nowym zespołem będzie Lecce. Ekipa z Serie A zaproponowała poznaniakom łącznie około czterech milionów euro, w tym trzy miliony podstawy. Lech przyjął ofertę wystosowaną przez klub ze Stadio Via del Mare, a sam piłkarz pozytywnie zapatrywał się na przeprowadzkę do Włoch.

Zarówno Lech Poznań jak i Lecce potwierdziły ten transfer oficjalnymi komunikatami. Marchwiński podpisał czteroletnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego dorobek w barwach Kolejorza to 166 spotkań, 28 goli i 11 asyst. W Ekstraklasie zdobył 19 bramek, a w europejskich pucharach, w tym w eliminacjach, sześciokrotnie pokonywał golkiperów rywali. W sezonie 21/22 wraz z poznaniakami sięgnął po mistrzostwo Polski.

