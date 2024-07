Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Vitor Roque coraz bliżej Al-Hilal. Barca odzyska pieniądze?

Vitor Roque tego lata może zamienić Barcelonę na Al-Hilal. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał kataloński dziennik “SPORT”. 19-letni napastnik rzeczywiście znajduje się na szczycie listy życzeń saudyjskiego giganta.

Oczekuje się, że klub z Półwyspu Arabskiego podczas trwającego okienka zaoferuje za Brazylijczyka ponad 30 milionów euro.

Duma Katalonii chce odzyskać zainwestowane w zawodnika pieniądze. Przypomnijmy, że Vitor Roque na Camp Nou trafił za 40 milionów euro z Athletico Paranaense. Propozycja złożona przez Al-Hilal wraz z bonusami powinna zbliżyć się do tej kwoty i wówczas usatysfakcjonowane będą obie strony transakcji.

Ostateczne słowo będzie należało jednak do samego piłkarza, który podobno wolałby zostać w Europie. FC Barcelona mimo to ma nadzieję, że przekona jednokrotnego reprezentanta Canarinhos do przeprowadzki na Bliski Wschód. Barca szuka bowiem funduszy na transfery Daniego Olmo oraz Nico Williamsa.

Vitor Roque może więc opuścić stolicę Katalonii po zaledwie kilku miesiącach. Brazylijski atakujący do tej pory był zmiennikiem Roberta Lewandowskiego, dlatego nie mógł liczyć na wiele minut. Bilans byłego napastnika Athletico Paranaense w Barcelonie to 16 rozegranych meczów i 2 zdobyte bramki.