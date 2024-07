Motor Lublin wygrywa w meczu beniaminków [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Marcel Gąsior Tomasz Neugebauer

Motor Lublin lepszy od Lechii w Gdańsku

Lechia Gdańsk w piątkowy wieczór zmierzyła się na własnym stadionie z Motorem Lublin. Podopieczni Szymona Grabowskiego w poprzedniej kolejce urwali punkt w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław, a ozdobą tego starcia był gol z połowy boiska Tomasza Neugebauera. Piłkarze z Lublina, którzy wrócili do Ekstraklasy po 32 latach, musieli na początku rozgrywek uznać wyższość Rakowa Częstochowa.

Dla obu zespołów był to ważny mecz, który miał pokazać ich potencjał na początku sezonu. Do przerwy kibice nie obejrzeli bramek, a ciekawych akcji było jak na lekarstwo. Dopiero po zmianie stron goście postanowili odważniej podejść do rywali.

W 71. minucie Bartosz Wolski dośrodkował na głowę Samuela Mraza, który nie miał kłopotów, by wpakować piłkę do siatki. Piłkarze Mateusza Stolarskiego poszli za ciosem. W 74. minucie wynik podwyższył Piotr Ceglarz, któremu asystował Michał Król. Motor nie dał sobie wypuścić prowadzenia i ostateczni komplet punktów pojechał do Lublina.

DWA SZYBKIE CIOSY MOTORU!🥊💥 Samuel Mráz i Piotr Ceglarz strzelają dla zespołu z Lublina!⚽



📺 Transmisja meczu w Gdańsku w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/LrK3rlrTue pic.twitter.com/yAk1uCtlJT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 26, 2024

Piłkarze Lechii postarają się sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w bieżącym sezonie w następnym tygodniu, gdy zmierzą się z Lechem w Poznaniu. Natomiast lublinianie napędzeni wygraną, w trzeciej kolejce PKO Ekstraklasy podejmą Koronę Kielce.

Lechia Gdańsk – Motor Lublin 0:2 (0:0)

0:1 Samuel Mraz 71′

0:2 Piotr Ceglarz 74′