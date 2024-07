Fabian Mrozek został wypożyczony z Liverpoolu do klubu ze szwedzkiej ekstraklasy, IF Brommapojkarna. 20-letni bramkarz wcześniej przedłużył kontrakt z drużyną The Reds.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Fabian Mrozek

Fabian Mrozek poszuka minut w lidze szwedzkiej

Liverpool za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych wystosował komunikat dotyczący przyszłości Fabiana Mrozka. Polski bramkarz najpierw przedłużył kontrakt z Liverpoolem, a następnie udał się na wypożyczenie do IF Brommapojkarna. To klub ze szwedzkiej ekstraklasy.

Zdolny 20-latek w ekipie ze Sztokholmu będzie przebywał do 31 grudnia 2024 roku. Dla młodego golkipera będzie to szansa na regularne występy w seniorskiej piłce. Młodzieżowy reprezentant Polski do akademii giganta Premier League przeprowadził się w 2020 roku i od tamtej pory występował jedynie w drużynach młodzieżowych Liverpoolu.

Fabian Mrozek has signed a new contract with the club before completing a loan move to Swedish side IF Brommapojkarna 🧤 — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2024

Fabian Mrozek wcześniej szkolił się w MKS-ie Kluczbork oraz FC Wrocław Academy. Wszystko wskazuje na to, że popularni The Reds wiążą spore nadzieje z młodym bramkarzem, o czym świadczy parafowanie między stronami nowej umowy. Szczegóły porozumienia nie zostały ujawniono do wiadomości publicznej, ale można przypuszczać, że kontrakt jest długoterminowy.

Nowy zespół Fabiana Mrozka – IF Brommapojkarna – w trwającym sezonie ligi szwedzkiej uzbierał 18 punktów i zajmuje 11. miejsce w tabeli. Celem tej ekipy będzie utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W tym zadaniu ma jej pomóc urodzony we Wrocławiu zawodnik.