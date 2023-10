IMAGO / Bob Donnan Na zdjęciu: Jan Sobociński

Jan Sobociński został skreślony w MLS

Charlotte FC postanowiło nie przedłużać kontraktu z Polakiem

W tym sezonie nie radził sobie najlepiej

Jan Sobociński skreślony przez Charlotte FC

Jan Sobociński to wychowanek ŁKS-u Łódź. Środkowy obrońca niegdyś był uważany za wielki talent. 31 grudnia 2021 roku przeniósł się do Charlotte FC, ale tam nie radził sobie najlepiej, przez co klub podjął radykalną decyzję o nieprzedłużaniu kontraktu.

Środkowy obrońca w poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach zanotował 20 spotkań i nie wyróżnił się niczym szczególnym. Na boisku spędził łącznie 1239 minut, co bez wątpienia nie jest najlepszym wynikiem.

W Charlotte FC występują inni Polacy – Karol Świderski i Kamil Jóźwiak. Oni z pewnością mogą liczyć na przedłużenie kontraktu, o ile nie skuszą się na powrót do Europy.

