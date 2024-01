IMAGO / Focus Images / Paul Chesterton Na zdjęciu: Przemysław Płacheta

Przemysław Płacheta jeszcze na ostatnim Euro grał w reprezentacji Polski

Od tego czasu jednak kariera Polaka gwałtownie zahamowała

Teraz 25-latek jest na wylocie z Norwich City

Szkoda…

Kariera Przemysława Płachety mocno przyhamowała. W głównej mierze winne są temu kontuzje, które wielokrotnie dotykały skrzydłowego. W tym sezonie wprawdzie rozegrał 21 spotkań, ale w Championship przełożyło się to na raptem nieco ponad 400 minut. A warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno temu grał on w reprezentacji Polski i to w dodatku na Euro 2020.

Teraz media z Wysp Brytyjskich informują, że przyszłość Polaka w Norwich City nie jest pewna. Według Connora Southwella z portalu “pinkun.com”, klub może pozbyć się Płachety jeszcze przed końcem zimowego okienka transferowego. Dziennikarz twierdzi, że siedmiokrotny reprezentant Polski może przejść do ostatniego w tabeli Rotherham United.

