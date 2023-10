Media: znamy zdobywcę Złotej Piłki! Mistrzostwa świata zadecydowały

fot. Imago/Nick Potts Na zdjęciu: Leo Messi i Kylian Mbappe

30 października odbędzie się gala wręczenia Złotej Piłki

Najlepszym piłkarzem sezonu 2022/2023 ma zostać Leo Messi

Kluczowe okazały się jego świetne występy na mistrzostwach świata w Katarze

Messi czeka na ósmy triumf w karierze

30 października poznamy laureata Złotej Piłki 2022/2023. Jakiś czas temu zasady plebiscytu uległy zmianie, w efekcie czego liczy się sezon, a nie rok kalendarzowy. Nie ulegało wątpliwościom, że kluczowy w ocenie poprzedniej kampanii będzie wynik mistrzostw świata w Katarze. Te padły łupem Argentyny, którą do triumfu poprowadził fenomenalnymi występami Leo Messi.

W drugiej części sezonu zabłysnął natomiast Erling Haaland, który wspólnie z Manchesterem City zdobył potrójną koronę. On sam został królem strzelców Premier League, ustanawiając rekord goli zdobytych w jednym sezonie. To Norweg wyrósł na największego rywala Messiego do tytułu najlepszego piłkarza.

“Sport” jest jednak przekonany, że statuetka trafi do rąk Argentyńczyka. Będzie to dla niego już ósmy triumf w tym plebiscycie.

