Sarri odrzucił ofertę rosyjskiego zespołu. Włoch czeka tylko na jeden klub

Maurizio Sarri w połowie marca zakończył swoją misję w Lazio. Okazuje się, że miesiąc po dymisji, włoski szkoleniowiec mógł wrócić do pracy. Jednak 65-latek odrzucił ofertę Spartaka Moskwa, bowiem czeka tylko Milan - informuje "TuttoMercatoWeb".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Maurizio Sarri mógł zostać szkoleniowcem Spartaka Moskwa

65-latek jednak odrzucił ofertę rosyjskiego klubu

Jego celem jest zostanie trenerem Milanu

Maurizio Sarri odrzucił propozycję objęcia Spartaka Moskwa

W połowie marca Maurizio Sarri zdecydował się zakończyć współpracę z Lazio. Szkoleniowiec podał się do dymisji, która została przyjęta przez Claudio Lotito. Okazuje się, że niespełna miesiąc później 65-latek mógł wrócić do pracy w klubie. “Tuttomercatoweb” informuje, że Włoch otrzymał ofertę dołączenia do Spartaka Moskwa.

Włoska prasa poinformowała, że Maurizio Sarri nie zdecydował się objąć rosyjskiego zespołu. Oferta została niemal natychmiastowo odrzucona. Powodem tej decyzji jest chęć objęcia innego zespołu. A mianowicie 65-latek chciałby zostać szkoleniowcem Milanu.

Sytuacja Stefano Piolego w zespole “Rossonerich” wciąż nie jest jasna. Bardzo możliwe, że mediolańczycy po sezonie zrezygnują z 58-latka urodzonego w Parmie. Według doniesień, klub ma stale monitorować Thiago Mottę oraz Roberto De Zerbiego. Milan nie brał specjalnie pod uwagę zatrudnienia Maurizio Sarriego.

Sprawdź także: Real Madryt obserwuje talent czystej wody. Obrońca Milanu ma wielu adoratorów