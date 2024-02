Biglia zakończył piłkarską karierę. Teraz szykuje się do nowej roli

IMAGO / Seskim Photo Na zdjęciu: Lucas Biglia

Lucas Biglia zakończył karierę

Argentyńczyk w przeszłości reprezentował barwy Lazio oraz Milanu

Obecnie 37-latek odbywa kurs trenerski

Lucas Biglia przechodzi kurs trenerski

Nie będziemy mogli oglądać już na boisku w roli piłkarza Lucasa Biglii. Argentyńczyk bowiem zdecydował się odwiesić buty na kołek. Jednak 37-latek nie odwraca się całkowicie od futbolu. Były piłkarz Milanu oraz Lazio obecnie przebywa w Italii, gdzie przechodzi kurs trenerski.

– Podjąłem decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Będzie to niestety przymusowa emerytura. Przyjechałem teraz do Włoch, aby odbyć kurs trenerski. Miałem telefonu od Argentinos i Indipendiente. Doceniam to, ale nie było to częścią planów – powiedział Biglia cytowany przez “TuttoMercatoWeb”.

58-krotny reprezentant Argentyny znaczną część swojej kariery spędził na Półwyspie Apenińskim. W rozgrywkach Serie A rozegrał łącznie 167 spotkań, w których strzelił 15 goli oraz zaliczył 10 asyst. Zdecydowanie najlepszą wersję Biglii oglądaliśmy w koszulce “Biancocelestich”.

Sprawdź także: Maignan rozmawia z Milanem o nowej umowie. Dorówna Leao