fot. Imago / Maciej Rogowski Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim to jeden z tych trenerów, który budzi zainteresowanie na rynku

Record.pt przekazał wieści, że chętny w przypadku zatrudnienia 39-latka, musi liczyć się z dużym wydatkiem

Portugalczyk ma kontrakt ważny ze Sportingiem do końca czerwca 2026 roku

Ruben Amorim z klauzulą odstępnego

Liverpool rywalizuje w tym sezonie o mistrzostwo Premier League. Tymczasem władze klubu myślami są już przy poszukiwaniu następcy Juergena Kloppa, który po zakończeniu sezonu rozstanie się z The Reds.

Record.pt przekazuje, że Ruben Amorim będący kandydatem do objęcia posady menedżera Liverpoolu może być trudny do wyciągnięcia ze Sportingu. Źródło przekonuje, że angielski klub musi się liczyć z wydatkiem w wysokości 20 milionów euro. 30 milionów euro muszą natomiast zapłacić za trenera ekipy z Portugalii, chcące go zatrudnić.

Amorim aktualnie jednak nie myśli o swojej przyszłości. Podobno poinstruował swojego agenta i władze klubu, a nie nie omawiali żadnych zmian z jego udziałem. Tym samym 39-latek najpewniej dopiero latem będzie podejmował decyzje w sprawie swojej przyszłości.

Portugalczyk przejął Sporting w marcu 2020 roku i po raz pierwszy od 20 lat wywalczył z tą ekipą tytuł mistrza ligi portugalskiej. Amorim dwukrotnie zdobył także Puchar Portugalii i raz Superpuchar Portugalii. W tym sezonie jego zespół rozegrał 30 meczów, wygrywając 23 razy, trzykrotnie remisował i cztery razy przegrał.