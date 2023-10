Kulisy zwolnienia Michniewicza z Abha Club. “Fani z niego drwili”

fot. Imago/Marcio Machado Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz został zwolniony z Abha Club

Uri Levy opowiedział o kulisach decyzji klubu

Polski trener nie cieszył się uznaniem w oczach kibiców

“Występował bardziej w roli kibica niż trenera”

Przygoda Czesława Michniewicza z Abha Club trwała zaledwie cztery miesiące. W czerwcu objął klub z Arabii Saudyjskiej, który poprowadził łącznie w ośmiu ligowych meczach. Na skutek słabych wyników i raptem dwóch zwycięstw, władze klubu podjęły decyzję o przedwczesnym zakończeniu współpracy.

W rozmowie ze Sport.pl ekspert Uri Levy zdradził powody tej decyzji. Wyjaśnił, że drużyna prowadzona przez Michniewicza spisywała się bardzo słabo.

– Drużyna Michniewicza miała same problemy. W obronie niepewni, stracili aż 14 bramek. W ataku było jeszcze gorzej, bo strzelić pięć goli w ośmiu meczach to słaby wynik. Drużyna ma ciekawych piłkarzy w ofensywie, którzy jednak nie współgrali ze sobą. Brakowało kreatywności, a media i działacze mieli wrażenie, że trener nie ma żadnego wpływu na grę zespołu, nie był w stanie dotrzeć do piłkarzy. Stąd decyzja o zwolnieniu – mówi.

Nie tylko wyniki zadecydowały o zwolnieniu. Michniewicz nie cieszył się również zbyt dużym uznaniem w oczach fanów Abha Club. Wypominali mu oni jego zachowanie, które było nieprofesjonalne. Polski trener doczekał się nawet przezwiska.

– To, co pomogło działaczom podjąć taką decyzję, to kwestia bardzo złego wizerunku Michniewicza wśród kibiców. Wypominano mu selfie, jakie zrobił sobie ze Stevenem Gerardem – w takim stylu bez klasy, występując bardziej w roli kibica niż trenera. W momencie gdy drużyna osiągała złe wyniki, fani Abhy zaczęli nazywać Michniewicza “cheerleaderem”, drwili z niego – wyjaśnia izraelski ekspert.

