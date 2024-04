Koniec meczu po dwóch minutach. Sceny w Superpucharze Turcji [WIDEO]

Piłkarska Turcja przyzwyczaiła nas do wydarzeń, które mają niewiele wspólnego z duchem sportu. Niedzielny mecz o Superpuchar zakończył się już po dwóch minutach.

W meczu o Superpuchar Turcji miały się zmierzyć ekipy Galatasaray i Fenerbahce

Wynik spotkania już w pierwszej minucie otworzył Mauro Icardi

Pojedynek został “rozstrzygnięty” w sposób, który trudno określić zgodnym z duchem sportowej rywalizacji

Turcja. Galatasaray triumfuje w Superpucharze po dwóch minutach gry

W pojedynku o Superpuchar Turcji doszło do spotkania Galatasaray – Fenerbahce. Jednak już od jakiegoś czasu było wiadomo, że ekipa Sebastiana Szymańskiego w ramach protestów zbojkotuje ten mecz. Sugerowano, że Żółte kanarki nawet nie przystąpią do rywalizacji lub İsmail Kartal wystawi do gry rezerwy.

Ostatecznie Fenerbahce rozpoczęło starcie w składzie pełnym nastolatków i już w pierwszej minucie straciło gola. Prowadzenie Galatasaray dał Mauro Icardi. Po chwili… pojedynek został zakończony, ponieważ rywale zeszli z boiska. Sędziowie nie mieli wyboru i przyznali zwycięstwo Lwom.

Po ostatnim gwizdku Galatasaray, a więc zwycięzcy Superpucharu, przystąpiło do… wewnętrznego sparingu. Turcja nie przestaje nas zaskakiwać.

Obie drużyny walczą o mistrzostwo kraju i zmierzą się w bezpośrednim starciu w 37. kolejce Super Lig.