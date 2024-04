ANP / Alamy Na zdjęciu: Fenerbahce SK

Fenerbahce podjęło decyzję o bojkocie finałowego meczu w Superpucharze Turcji

Zawodnicy po gwizdku arbitra zejdą do szatni

Cała sytuacja jest spowodowana ogromnym skandalem po meczu Fenerbahce – Trabzonspor

Fenerbahce bojkotuje mecz, klub nie daje za wygraną

Fenerbahce oraz Galatasaray to finaliści tegorocznego Superpucharu Turcji. Ze względu na ogromny skandal w ostatnim czasie rozegranie meczu stoi pod dużym znakiem zapytania. Klub, w którym występuje Sebastian Szymański, ma zamiar zbojkotować finał zaraz po pierwszym gwizdku sędziego.

Według informacji Yagiza Sabuncuoglu piłkarze Fenerbahce wyjdą na murawę, lecz wraz z rozpoczęciem meczu udadzą się do szatni. Cała sytuacja jest pokłosiem skandalu po spotkaniu z Trabzonsporem, gdy na płytę boiska wbiegli kibice rywali i zaatakowali zawodników ze Stambułu. Złość w zespole Żółtych Kanarków wywołało również zmniejszenie kary przez TFF. Klub z Trabzonu zamiast sześciu meczów rozegra tylko cztery starcia bez udziału kibiców. Co więcej, podtrzymana została decyzja o zawieszeniu Irfana Can Egribayata oraz Jaydena Oosterwolde, czyli piłkarzy Fenerbahce.

🚨 Fenerbahçe bugün maça başlayacak ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekilecek. Son konuşulan konu an itibarıyla bu. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 7, 2024

Wciąż nie wiadomo, jakie dalsze kroki podejmie klub ze stadionu Sukru Saracoglu Stadyumu. Wcześniej mówiło się, że Fenerbahce rozważa wycofanie się z rozgrywek ligowych oraz dołączenie do innej europejskiej ligi.