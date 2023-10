IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski w tym sezonie MLS może pochwalić się imponującą formą

Polak w obecnej kampanii zdobył już 11 bramek

Teraz dołożył dwunaste trafienie w ostatnim meczu przed wyjazdem na kadrę

To on zastąpi Lewego?

Karol Świderski jest jedną z czołowych, jeśli nie najważniejszą postacią zespołu Charlotte FC. Polak kapitalnie wkomponował się w drużynę od początku swojego pobytu w MLS, co przekłada się na liczby. Potwierdził to w ostatnim meczu przeciwko zespołowi Chicago Fire, który bezpośrednim rywalem w walce o play-offy.

Swiderski converts and @CharlotteFC take a 2-0 lead. pic.twitter.com/tkH2nRNzNV — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2023

26-latek w 58. minucie rywalizacji podszedł do rzutu karnego i pewnym strzałem w prawy róg bramki pokonał bramkarza rywali, który co prawda wyczuł intencje strzelca, ale nie był w stanie zatrzymać jego uderzenia. Dla popularnego “Świdra” było to już dwunaste ligowe trafienie w tym sezonie. Selekcjonera i kibiców reprezentacji Polski może cieszyć fakt, że strzelecka forma napastnika zbiega się ze zgrupowaniem kadry.