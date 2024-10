Kacper Kozłowski w dzisiejszym meczu z Konyasporem zanotował dwie asysty. W sumie ma już trzy ostatnie podania i jednego gola w ośmiu meczach i to stawia pytania nt. jego powrotu do kadry.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski z dwiema asystami w jednym meczu

Kacper Kozłowski to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych zawodników, którzy wypłynęli w naszym kraju w ostatnich latach. Ofensywny pomocnik zadebiutował w PKO Ekstraklasie w bardzo młodym wieku. Raptem 16-letni zawodnik szybko robił postępy i przebijał się do składu Pogoni Szczecin otrzymując coraz więcej minut na boisku.

Umiejętności Kozłowskiego widziane były przez wszystkich, jednak jego dotychczasowa kariera nie została poprowadzona najlepiej. Po szybkim transferze na zachód do Brighton rozpoczął serię wypożyczeń do różnych klubów w Europie. Dopiero w poprzednim sezonie, grając w Vitesse, zaczął występować regularnie, wracając do dobrej formy.

Z kolei latem tego roku podpisał kontrakt z tureckim Gaziantep FK, który obowiązuje do czerwca 2027 roku. Do tej pory rozegrał w barwach zespołu rozegrał siedem spotkań, zdobywając jednego gola i notując jedną asystę. Jednak to dzisiejszy mecz przeciwko z Konyasporem był prawdopodobnie najlepszy w jego wykonaniu. 21-latek zanotował dwie asysty, a jego zespół wygrał 3:1. Tym samym wracają pytania o przyszłość Kozłowskiego w reprezentacji Polski. Podczas ostatniej przerwy na kadrę był blisko powołania, ale doznał kontuzji.

Czytaj więcej: Yamal na sprzedaż! Barcelona może być zmuszona pozbyć się gwiazdora