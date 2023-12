Jens Lehmann był w przeszłości jednym z topowych bramkarzy w Europie. Ostatnio ponownie zrobiło się o nim głośno. Wobec Niemca toczyło się postępowanie karne, w którym Lehmann usłyszał wyrok. Były bramkarz został ukarany karą finansową za zniszczenie mienia należące do jego sąsiada.

Jens Lehmann musi zapłacić karę w wysokości 420 tysięcy euro

Legendarny niemiecki bramkarz zniszczył piłą łańcuchową belki na posesji swojego sąsiada

Były bramkarz Arsenalu słynie z kontrowersyjnych zachowań

Jens Lehmann ukarany za swoje wybryki

Jens Lehmann w lipcu 2022 roku dopuścił się karygodnego czynu. Niemiec chwycił za piłę łańcuchową i udał się na posesję obok własnego domu. Jego sąsiad budował tam garaż, a stawiane przez niego belki stropowe zasłaniały widok na jezioro z domu byłego bramkarza. Były reprezentant Niemiec odciął stawiane belki, za co został surowo ukarany. Sąd rejonowy w miejscowości Starnberg wydał w piątek wyrok w tej sprawie. Lehmann musi zapłacić grzywnę w wysokości 420 tysięcy euro.

Legenda niemieckiej piłki słynie z kontrowersyjnych zachowań. Do wspomnianego wcześniej wyroku dołożono karę za znieważenie policjanta oraz przejechanie samochodem pod szlabanem w celu uniknięcia opłaty za wjazd na parking przy lotnisku. Lehmann może mówić o łagodnym potraktowaniu go przez sąd. Prokuratura chciała ukarać go dodatkową karą w postaci prawie 200 tysięcy euro i dziesięciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

54-latek podczas swojej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Milan, Borussia Dortmund, Arsenal czy VfB Stuttgart. Zagrał 61 spotkań w reprezentacji Niemiec, z którą zdobył wicemistrzostwo świata w 2002 roku oraz brązowy medal podczas turnieju w 2006 roku.