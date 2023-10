Hazard i Giorud jednomyślni w sprawie Złotej Piłki. “To byłoby nielogiczne”

fot. Imago / Frederic Chambert / Panoramic Na zdjęciu: Eden Hazard

Coraz bliżej rozstyrzgnięcia jest plebiscyc Złotej Piłki 2023

Eden Hazard i Olivioer Giroud zdecydowanie doceniają jednego z kandydatów do wygrania prestizowej nagrody

Gala odbędzie się w Theatre du Chatelet o godzinie 20:45

Hazard i Giroud o Złotej Piłce

Złota Piłka to nagroda przyznawana najlepszemu piłkarzowi świata. W gronie kandydatów do otrzymania nagrody po raz kolejny znalazł się Robert Lewandowski. Niemniej polski napastnik ma bardzo małe szanse na to, aby zostać laureatem Złotek Piłki za 2023 rok.

Prestiżowy plebiscyt zostanie rozstrzygnięty po 67. w historii. Najczęściej po nagrodę sięgali Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Według wielu ekspertów faworytem do zwycięstwa i tym razem jest Argentyńczyk.

– Byłoby nielogiczne nie przyznanie Złotej Piłki najlepszemu zawodnikowi w historii w roku, w którym zdobył on Puchar Świat – mówił Eden Hazard cytowany przez Getfootballnewsfrance.com. Belg niedawno ogłosił zakończenie kariery.

Swoje zdanie wyraził też Olivier Giroud. – Kto zdobył mistrzostwo świata? Tak to zwykle działa. Ponadto odegrał ważną rolę na mundialu, więc myślę, że Złota Piłka przypadnie Messiemu – rzekł Francuz.

