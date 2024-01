IMAGO / Bradley Collyer Na zdjęciu: Erling Haaland

Lionel Messi został piłkarzem 2023 roku na gali FIFA

W głosowaniu dziennikarzy i selekcjonerów wygrał jednak Haaland

Obaj piłkarze zgromadzili tyle samo głosów

Messiego docenili inni piłkarze

Leo Messi został wybrany piłkarzem 2023 roku głosami swoich kolegów z boiska. To właśnie kapitanowie reprezentacji, w tym Robert Lewandowski, umieścili go na pierwszym miejscu. W głosowaniu Argentyńczyk uzyskał 48 punktów – tyle samo, co Erling Haaland. O triumfie tego pierwsza zadecydował fakt, że większa liczba osób umieściła go na pierwszej lokacie.

Szczegółowe wyniki głosowania są bardzo ciekawe. Okazuje się, że Erling Haaland zdeklasował konkurencję u dziennikarzy. Norweg otrzymał 729 głosów ze strony mediów, a Leo Messi zaledwie 315. Z mniejszą przewagą snajper Manchesteru City wygrał natomiast u selekcjonerów.

Selekcjonerzy Kapitanowie Media Kibice Łącznie Leo Messi 476 677 315 613,293 48 Erling Haaland 541 557 729 365,893 48

Wśród kapitanów kadry, którzy na pierwszym miejscu umieścili Leo Messiego byli między innymi Harry Kane, Virgil van Dijk, Luka Modrić, Romelu Lukaku czy Mohamed Salah. Na Argentyńczyka zagłosował nawet włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma, dając go na pierwszym miejscu kosztem klubowego kolegi z PSG, Kyliana Mbappe.

Messiego nie docenił natomiast kapitan reprezentacji Portugalii, Pepe, który zdecydował się docenić innych piłkarzy. Defensor FC Porto głosował na Bernardo Silvę, Haalanda i Victora Osimhena.

Argentyńczyk nie zdobył też uznania wielu znanych selekcjonerów. Nie głosowali na niego Ralhp Rangnick (reprezentacja Austrii), Julian Nagelsmann (Niemcy) czy Gareth Southgate. Angielski szkoleniowiec wskazał trzech graczy z Manchesteru City – Haalanda, Rodriego i Bernardo.

Czytaj także: Plebiscyt FIFA. Jak głosowali Probierz i Lewandowski?