FIFA dba o atrakcyjność organizowanych przez siebie rozgrywek. Władze federacji powołały do życia regułę, która będzie obowiązywała podczas Klubowych Mistrzostw Świata w 2025 roku, informuje Kaveh Solhekol.

Associated Press / FUFA61 / Alamy Na zdjęciu: FIFA Club World Cup

FIFA ograniczy odpoczynek gwiazd

Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA 2025 rozpoczną się 16 czerwca, a zakończą 13 lipca 2025 roku. To już dwudziesty pierwszy taki turniej. Jednak ta edycja będzie wyjątkowa, ponieważ wystąpią w niej 32 drużyny. Zostaną one podzielone na osiem grup, w których znajdą się po cztery zespoły. Po raz pierwszy w historii najlepsze ekipy świata będą rywalizowały w Stanach Zjednoczonych.

FIFA chce, by nowy format przyciągnął jeszcze większe zainteresowanie. Władze federacji postanowiły zadbać o poziom sportowy zmagań i tym samym maksymalnie zabezpieczyć swój interes. Kaveh Solhekol ze Sky Sports poinformował o zaskakującym przepisie, który zamieszczono w regulaminie Klubowych Mistrzostw Świata.

Klub, który weźmie udział w turnieju, ma wystawić najsilniejsza możliwą jedenastkę w każdym meczu. Dzięki temu FIFA zamierza zapobiec sytuacji, w której pewna awansu ekipa postanowi wystawić do gry rezerwowych. Zero odpoczynku dla gwiazd – to dewiza, którą chce wcielić w życie Gianni Infantino.

Należy spodziewać się reakcji klubów, które mają zagwarantowany udział w przyszłorocznych KMŚ. Które ekipy powinny protestować najgłośniej? Bez wątpienia przedstawiciele Europy, którzy już teraz narzekają na przepełniony kalendarz. Na turnieju pojawi się aż 12 drużyn ze Starego Kontynentu:

Chelsea

Real Madryt

Manchester City

Bayern Monachium

Paris Saint-Germain

Inter

Porto

Benfica

Borussia Dortmund

Juventus

Atletico

FC Salzburg

