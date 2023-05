PressFocus Na zdjęciu: Quincy Promes

Quincy Promes jest ścigany za import dwóch przesyłek z kokainą

Łączna waga przemycanych narkotyków to 1370 kilogramów

Przesyłki przechwycono w porcie w Antwerpii w 2020 roku

Quincy Promes poszukiwany. Próbował przemycić 1370 kg kokainy

Były zawodnik Ajaxu Amsterdam, Quincy Promes, od dawna podejrzany jest o udział w przemycie kokainy. W przeszłości dwukrotnie zwracał się do niego amsterdamski wydział śledczy w sprawie jego kontaktów z przestępcami.

Teraz prokuratura zdecydowała się postawić Promesa przed sądem za udział w imporcie dwóch partii kokainy. Dotyczy to dwóch przesyłek o łącznej wadze 1370 kilogramów. Narkotyki zostały przechwycone w porcie w Antwerpii w styczniu 2020 roku.

Rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w poniedziałek (5 czerwca). Co ciekawe, adwokatem Promesa jest Polak – Robert Malewicz, który odmówił komentarza w tej sprawie. – Dalszych wyjaśnień udzielę podczas poniedziałkowej rozprawy – powiedział prawnik dla Het Parool.

To nie pierwsze problemy Promesa. Wcześniej był oskarżony o usiłowanie zabójstwa swojego kuzyna. Piłkarz uciekł do Rosji, aby nie trafić do więzienia. Obecnie występuje w drużynie Spartaka Moskwa.

