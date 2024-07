Adam Buksa w swoim pierwszym meczu po transferze do Midtjylland trafił do siatki. Polak w 47. minucie meczu pierwszej kolejki pokonał bramkarza ekipy Aarahus.

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Pierwszy gola dla Midtjylland

Adam Buksa przez długi czas w czasie letniego okienka transferowego był łakomym kąskiem dla wielu klubów w Europie. Polak miał za sobą bowiem bardzo dobry sezon w lidze tureckiej w barwach Antalyasporu, gdzie w 35 meczach zdobył aż 16 goli i zanotował dwie asysty. To pozwoliło mu znaleźć się w czołówce klasyfikacji strzelców tamtejszej ligi.

Do tego 28-letni napastnik dołożył także gola podczas Euro 2024 w Niemczech. To właśnie Buksa skierował do siatki piłkę w meczu przeciwko Holandii, a to znacząco wzmocniło jego pozycję na rynku. Finalnie na transfer reprezentanta Polski zdecydowała się ekipa Midtjylland i już po pierwszym meczu nowego sezonu można powiedzieć, że była to dobra inwestycja ze strony klubu z Danii.

Buksa bowiem już w 47. minucie starcia 1. kolejki przeciwko Aarahus wpisał się na listę strzelców. Gol tuż po zmianie stron pozwolił ekipie mistrzów Danii doprowadzić do wyrównania w wyjazdowym starciu.

Buksa z FC Midtjylland podpisał kontrakt na cztery lata. 17-krotny reprezentant Polski w swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: Wisła Kraków, Lechia Gdańsk, Pogoń Szczecin czy Zagłębie Lubin. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 6 milionów euro.

Sprawdź także: Rabiot rozchwytywany. Giganci gotowi do walki o Francuza