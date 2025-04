Świetne tygodnie reprezentanta Polski. Kolejny gol w kolejnym meczu

Ritzau/Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Kolejny gol Adama Buksy

Reprezentacja Polski nie może w ostatnim czasie narzekać na brak piłkarzy do ofensywy. Właściwie można powiedzieć, że jest pewna mnogość, której brakuje na innych pozycjach. Michał Probierz ma do swojej dyspozycji bowiem m.in. Roberta Lewandowskiego, który jest w doskonałej formie, Krzysztofa Piątka, który również jest w bardzo dobrej dyspozycji, Karola Świderskiego, który w kadrze zawsze sporo daje oraz Adama Buksę.

To właśnie ten ostatni w ostatnich tygodniach imponuje formą. Buksa zdobył właśnie swojego 13 gola w tym sezonie dla zespołu FC Midtjylland. Napastnik reprezentacji Polski trafił do siatki w pierwszej połowie hitowego meczu przeciwko FC Nordsjaelland. Dla 28-latka to trzeci gol w ostatnich dwóch meczach, przed kilkoma dniami popisał się bowiem dublem w starciu z FC Kopenhagą.

Adam Buksa trafił do FC Midtjylland z RC Lens. W tym sezonie dla zespołu z ligi duńskiej ma on już 13 trafień i dwie asysty w 34 rozegranych meczach. Serwis “Transfermarkt” wycenia byłego gracza m.in. Wisły Kraków na sześć milionów euro, a obecny kontrakt Polaka wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

